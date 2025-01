Ilfoglio.it - Perché leggere Dostoevskij

La prima notazione da fare a proposito di questo libro riguarda l’assenza del punto interrogativo al termine della frase che funge da titolo. Ponendosi di fronte alle opere di, l’autore, plurilaureato sacerdote dell’Opus Dei nato a Siviglia nel 1968, non intende infatti chiedersi se esia opportunogli scrittiani quanto piuttosto affermare che ciò è necessario. Come a dire:deve essere letto senza se e senza ma. Una volta appurato questo, Schlatter Navarro può passare a occuparsi deiinterrogativi, spiegando al lettore quali sono i motivi che ancora oggi rendono imprescindibile l’incontro con I Fratelli Karamazov, L’idiota, Delitto e castigo e I demoni, per citare soltanto alcuni dei capolavori del sommo letterato russo. Secondo l’autore, in“tutto ruota intorno al mistero dell’uomo nella sua relazione con Dio”.