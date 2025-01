Lettera43.it - Perché avete trovato Trump e JD Vance nei following su Instagram senza saperlo

Negli ultimi giorni, numerosi utenti di Facebook ehanno segnalato di essersi ritrovati tra i follower degli account ufficiali del presidente Donalde del vicepresidente JD, insediatisi lunedì. L’anomalia ha presto sollevato dubbi e accuse nei confronti di Meta, la società di Mark Zuckerberg proprietaria delle piattaforme, accusata di favorire la visibilità della nuova amministrazione. A chiarire cos’è successo è stato il direttore delle comunicazioni di Meta, Andy Stone.Si tratta di una procedura standard che avviene a ogni cambio di amministrazioneStone ha chiarito su Threads che si tratta di una procedura standard applicata a ogni transizione presidenziale. Quando una nuova amministrazione entra in carica, gli account controllati dalla Casa Bianca del presidente e del vicepresidente vengono archiviati, mentre i loro follower vengono trasferiti ai nuovi account ufficiali che hanno sempre lo stesso nome: @Potus (President of the United States) per il presidente e @Vp per il vicepresidente.