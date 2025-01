Thesocialpost.it - Pena di morte, dazi e clima: Trump è un uragano ma è già travolto da cause e ricorsi

Dal pulpito della Cattedrale di Washington, la vescova episcopale Mariann Edgar Budde ha rivolto ieri un accorato appello al presidente Donald, il quale, nei suoi primi decreti, ha preso di mira l’immigrazione irregolare e ha affermato che esistono solo «due generi, maschile e femminile». «In nome di Dio – ha dichiarato, di fronte agli sguardi increduli dei figli del presidente – mostri compassione verso coloro che si sentono minacciati nel nostro Paese», includendo in questo appello i giovani transgender e gli immigrati. Al suo ritorno alla Casa Bianca, quando i giornalisti gli hanno chiesto cosa pensasse del sermone,ha risposto: «A voi è piaciuto? L’avete trovato interessante? Non credo fosse un buon discorso, no. Potevano fare di meglio».Successivamente, il presidente ha svelato un piano di investimento da 100 miliardi di dollari – che potrebbe salire a 500 miliardi nei prossimi quattro anni – da parte di tre aziende, OI, SoftBank e Oracle, in una joint venture per sviluppare infrastrutture legate all’Intelligenza artificiale, conosciuta come Stargate, con l’obiettivo di mantenere il predominio degli Stati Uniti nel settore.