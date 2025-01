Calciomercato.it - Pavlovic bocciato, ma la cessione è rimandata. Da Emerson Royal a Gimenez, ecco la volontà del Milan

Il punto della situazione in casa rossonera. Il club è in attesa dell’arrivo di Walker e programma il resto del calciomercato Il tempo è il peggior nemico di chi vuol far mercato a gennaio. Lo è soprattutto per un club come il, che ha deciso di sconfessare quanto fatto in estate., ma la. Daladel(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra di Sergio Conceicao è incompleta con diverse lacune da colmare, ma il 3 febbraio non è così lontano e incastrare tutto quello che servirebbe fare, tra entrate ed uscite, è praticamente impossibile, anche perché non basta trovare gli accordi tra i club per portare a termine le trattative. L’ok dei calciatori è chiaramente essenziale affinché tutto vada in porto e illo sa bene visto che ha in rosa calciatori che avrebbe ceduto da tempo, come Divock Origi.