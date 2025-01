Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: l’AN Brescia non sbaglia nell’anticipo e torna a pari punti con la Pro Recco

Serviva vincere perre acon la Proha compiuto la missione. In programma oggi due anticipi della quattordicesima giornata dellaA1: i recchelini l’avevano disputata lo scorso 11 gennaio, i lombardi hanno battuto 21-9 l’Iren Genova Quinto riportandosi al comando della graduatoria.Nella sfida del pomeriggio tutto facile per l’Ortigia che in casa batte 14-8 la Roma Vis Nova.QUATTORDICESIMA GIORNATAMercoledì 22 gennaioCC Ortigia 1928-Roma Vis Nova14-8AN-Iren Genoa Quinto 21-9ClassificaAN40 *PROWATERPOLO 40 *RN SAVONA 33ROMA VIS NOVA24 *TRIESTE 22DE AKKER TEAM 21C.C. ORTIGIA 1928 19 *CN POSILLIPO 19TELIMAR 14R.N. FLORENTIA 14IREN GENOVA QUINTO 13 *TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11NUOTO CATANIA 3ONDA FORTE 1* una partita in più