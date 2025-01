Anteprima24.it - Pallamano, match casalingo per la Genea Lanza: arriva il Cologne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata l’importante vittoria casalinga dello scorso Sabato, coi salernitani bravi a conquistare l’intera posta in palio contro un volitivo Campus Italia, lara torna nuovamente a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. I ragazzi cari al Presidente Domenico Sica affronteranno, questo Sabato, la compagine delin unaltrettanto rilevante per il prosieguo della stagione.Tra salernitani e lombardi due lunghezze di divario in graduatoria (rispettivamente 12 e 10 punti), entrambe le compagini si ritrovano in una situazione intermedia a cavallo tra PlayOff e PlayOut, dunque in lizza ci sono punti pesanti. Neldi andata, ilha avuto la meglio sullara e, nel mentre, si è rinforzata con un nome di peso quale Knezevic, campione d’Italia nella scorsa stagione, miglior straniero della Serie A Gold e autore di ben 179 reti.