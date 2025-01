Universalmovies.it - Oscar 2025 | Ecco dove seguire l’annuncio delle nomination

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences annuncerà giovedì 23 gennaio le ambitedegli.Dopo una serie di rinvii dovuti ai devastanti incendi che hanno messo in ginocchio lo stato di Los Angeles, la stagione dei premi cinematografici è pronta ad entrare finalmente nel vivo.aglisarà, come giusto che sia, uno dei momenti più attesi dagli appassionati.Come ogni anno, l’Academy ha reso disponibile sui propri canali social la diretta streaming perin tempo reale. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 gennaio alle 14:30 (ore Italiane) dal Samuel Goldwyn Theate; la diretta vedrà l’attrice Rachel Sennott e l’attore e sceneggiatore Bowen Yang come presentatori.Oltre al video presente in questo articolo (in fondo alla pagina), L’evento sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo sui siti ufficiali