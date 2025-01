Opera, dopo sei anni Vittorio Grigolo a Londra per Trudie Styler

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato il tenorel’ospite d’onore della serata vip di presentazione adi “Posso entrare? An ode to Naples”, il documentario su Napoli della regista britcaprodotto da Big Sur, Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Luce Cinecittà. Il cantante lirico, una delle voci liriche italiane più conosciute al mondo, mancava dada sei, e al termine della proiezione ha eseguito delle arie del repertorio napoletano ed operistico per un parterre d’eccezione: ad ascoltarlo, tra gli altri, Sting – che diè il marito e ha partecipato al documentario -, Hugh Grant, Kiefer Sutherland e tanti altri attori e protagonisti del panorama cinematografico e discografico. In sala anche Paolo Dal Brocco, presidente di Rai Cinema, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura diFrancesco Bongarrà e il Console d’Italia Alessandro Mignini.