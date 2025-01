Sport.quotidiano.net - Occhio all’indice di liquidità. Tanti gioielli nella vetrina azzurra. Prima di comprare, si deve vendere

Le necessità sono impellenti, vista una rosa molto ridotta soprattutto in attacco, ma si sapeva che quello di gennaio non sarebbe stato un mercato semplice per l’Empoli. Non solo perché il club azzurro non ha la forza economica della maggior parte delle realtà di Serie A, ma anche perché la società del presidente Corsitenere unal famigerato indice di, all’interno di un periodo di 12 mesi. Ossia il rapporto tra la somma del denaro posseduto con quello dovuto dai propri creditori e i debiti e i pagamenti da estinguere. Motivo per cui è al momento saltata la trattativa che avrebbe portato Fazzini alla Lazio dato che il pagamento dei biancocelesti sarebbe arrivato solo nel 2026. Naturalmente il metodo più semplice per rientrare nei parametri è quello di liberarsi dagli ingaggi o cedere giocatori.