Occhi su Ciampino, la Roma accoglie i rinforzi: Rensch alle 15:15 e Gollini alle 16

Giornata di viaggi in casa, con l’aeroporto diche si preannuncia estremamente affollato. C’è chi va e c’è chi viene, a cominciare dalla squadra che, dopo la rifinitura di questa mattina, partirà alla volta di Alkmaar, in Olanda, per disputare la sua penultima gara del maxi girone di Europa League. Un appuntamento fondamentale per le speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che Ranieri presenterà questa sera,19:30, nella consueta conferenza stampa della vigilia.Mentre i giallorossi saranno in viaggio, due giocatori faranno il percorso inverso proprio per unirsi, dalla prossima sfida, alla banda del tecnico di Testaccio.15:15 sarà Devynead atterrare a, proprio da quell’Olanda che ladovrà raggiungere per giocare.16 sarà il turno di Pierluigi, il nuovo vice Svilar, con il club pronto dunque ad ufficializzare i primi due colpi della sua campagna acquisti invernale, consapevole che c’è ancora molto da fare.