Bergamonews.it - Oasi felina, gattile e aula nel bosco: in Val Seriana un progetto unico in Italia per i felini abbandonati

Clusone. “Ambizioso, un unicum sul territorio nazionale”. Così il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini definisce ildi Enpa Bergamo che porterà in Valun’infrastruttura animalistica senza precedenti che accoglierà i gatti selvatici e idel territorio.Ambizioso perchè attualmente innon è mai esistito un insieme di strutture che possa essere paragonato a quello del futuro “Complesso nel”: accanto all’, in località Busgarina sorgeranno anche unrifugio e un’polifunzionale che diventerà un punto di aggregazione sociale per diffondere una nuova cultura di cura degli animali e di rispetto della natura.“Da tempo ai sindaci del territorio arrivano segnalazioni legate al fenomeno del randagismo – spiega Morstabilini -. Da un lato sia per procedere con interventi di tutela degli animali, dall’altro in alcuni casi crea fastidio alla cittadinanza.