Lanazione.it - Notte movimentata alla Casa della Salute. Saccheggiate le macchine delle prenotazioni

Sarzana (La Spezia), 22 gennaio 2025 - E’ bastato aprire il portone che si affaccia su via “Agostino Paci“ per avere ideadecisamente. L’incursione dei ladri ha puntato dritta allette utilizzate per il pagamentovisite mediche arrecando decine di migliaia di euro di danni oltre al contenuto in contanti non ancora quantificato. Ma si parla anche in questo caso di migliaia di euro in banconote, moltequali però potrebbero non essere più utilizzabili. Lo sfondamento infatti ha fatto scattare il sistema macchiatore che irradia inchiostro sui soldi. L’assalto si è verificato nel corsoe soltanto ieri mattina il personale entrato in servizio alle 7 lo ha scoperto. La struttura è in centro città e per anni è stata la storica sede dell’ospedale San Bartolomeo prima di essere trasforma ine sede degli ambulatori medici di Asl5.