Norma Fantini Opera Contest, iscrizioni aperte per i giovani talenti della lirica

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’Accademia Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Territori e il Gruppo MoreNews, annuncia il bando di concorso lirico ‘’, un progetto senza precedenti rivolto a cantanti under 33. L’evento che si terrà dal 7 al 9 marzo a Fossano, si preannuncia come un’opportunità formativa per professionisti e aspiranti professionisti di qualsiasi nazionalità e registro vocale. Sotto la guida del celebre soprano internazionalee di una giuria di esperti di prestigio, tra cui direttori di teatro e registi, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze fondamentali per il loro percorso artistico. I cantanti selezionati potranno intraprendere un percorso di formazione intensivadurata di quattro mesi, culminando nella messa in scenacelebrepucciniana ‘La Bohème’, prevista per luglio con l’orchestra Ffm, Classica.