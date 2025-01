Sport.quotidiano.net - "Non era la vera Carrarese"

"In campo non c’era la". Il tecnico dei marmiferi Antonio Calabro è lapidario. "Non si è vista la squadra con la tigna, con la bava alla bocca, quella che vince i contrasti e parte col gioco da dietro". I motivi del tracollo nel derby contro lo Spezia stanno tutti in una questione di testa più che tattica o di gambe. "A livello tattico non è che lo Spezia abbia proposto qualcosa di così diverso con Kouda a fianco di Esposito. Noi abbiamo provato ad iniziare con un 3-5-2 sfalsato e poi, visto che non riuscivamo a trovare le uscite da dietro, ci siamo messi a due a centrocampo ma sono cose che facciamo da sempre sia in casa che fuori ed i risultati sono stati sempre eccellenti". Si sono rivelati cruciali anche i momenti dei gol presi, a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo.