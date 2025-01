Thesocialpost.it - “Noi morti e risorti, ecco cos’è successo”. Neonata rapita, l’emozione della famiglia

Il postmamma di Sofia,nelle scorse ore da una coppia dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza: «Il lieto fine è che Sofia sta bene. Grazie a tutti».Leggi anche: “Drammatico peggioramento”. Meteo, le previsioni di Giuliacci: cosa ci aspetta«Mi state scrivendo in migliaia, da ogni parte dell’Italia. Vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco. Questa è la nostrache ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi». Valeria Chiappetta ha scelto di affidare a Facebook il racconto dell’incubo vissuto nelle scorse ore all’internoclinica Sacro Cuore di Cosenza. Una coppia è entrata nel reparto di ginecologia con un passeggino e le ha sottratto la sua piccola Sofia, di appena un giorno.e ritrovata dopo poche ore in contrada Rocchi. Sofia sta bene. Nel post è pubbblicata anche una foto sua con il fratellino.