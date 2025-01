Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, test importante contro la Juve, Garnacho obiettivo importante e Buongiorno…

Petrazzuolo: “Buongiorno continua il lavoro di recupero, ci saranno degli aggiornamenti nei prossimi giorni. Prima dellantus ci sarà un provino fondamentale”de Giovanni, Massimiliano Esposito, Gianfranco Coppola, Petrazzuolo, Montervino, Mandato e Mignano hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– de Giovanni: “ntus non sarà mai una partita come le altre, Juan Jesus sta giocando bene ma serve un altro centrale,? Se è il nome indicato da Conte va preso”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Premio? Uno splendido momento al Teatro Mercadante in presenza anche del sindaco Manfredi.