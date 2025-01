Ilgiorno.it - Nerviano, baby gang in azione sui treni: i ladri arrestati grazie ai telefonini appena rubati a due ragazzi

(Milano), 22 gennaio 2025 – Altre due rapine in treno, altri due episodi che fanno ritenere che la linea ferroviaria tra Milano e Legnano sia diventata obiettivo di piccole bande di rapinatori che si muovono sui convogli cercando vittime da aggredire: due di questi rapinatori, in uno degli ultimi casi, sono stati però identificati e denunciati. Entrambe le rapine risalgono a domenica scorsa, la prima delle quali poco dopo le 6 del mattino. A denunciare la rapina ai carabinieri disono stati dueche stavano rientrando da Milano verso l’Alto Milanese. I due sono stati avvicinati da un gruppo di cinque giovani, secondo la descrizione di origine magrebina, che hanno obbligato i due a consegnare un telefono cellulare, un paio di scarpe Nike e un giubbotto. GeolocalizzL’immediata denuncia di quanto accaduto presentata dai due una volta scesi dal treno ha permesso di far partire subito le indagini, supportate dalla possibilità di geolocalizzare il telefono sottratto.