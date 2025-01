Ilrestodelcarlino.it - Neonato morto indagini: infezione intestinale nel mirino

Fermo, 22 gennaio 2025 – Potrebbe essere stata la gravedi cui era affetto a procurare l’ arresto cardiaco fatale del bimbo di Campofiloneal Murri il 14 gennaio scorso all’età di due mesi. E’ questa una delle prime ipotesi emerse dall’esame autoptico effettuato l’altro ieri all’obitorio di Fermo sul corpicino del. Al momento si tratta solo di ipotesi perché i medici legali hanno prelevato diversi organi che dovranno essere esaminati attentamente prima di redigere il referto definitivo. Una volta accertata la causa del decesso, bisognerà poi capire se i nove medici indagati per omicidio colposo, abbiano commesso negligenze tali da provocare la morte del bambino. Un’indagine che si annuncia lunga, complessa e ricca di consulenze tecniche. I quesiti a cui sono chiamati a dare risposte certe gli inquirenti sono diversi: se l’dovesse risultare la causa del decesso, si poteva curare meglio? Si poteva prevedere l’arresto cardiaco? Si poteva trattare in modo più adeguato l’attacco di cuore presumibilmente provocato dall’? Bisognerà anche capire se il piccolo soffriva di qualche patologia cardiaca pregressa e per questo motivo tra gli organi prelevati risulta esserci anche il cuore del