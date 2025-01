Tg24.sky.it - Neonata rapita e ritrovata, la mamma: "Sta bene, grazie a tutti". Arrestata una coppia

Hanno simulato una gravidanza per nove mesi e poi hanno finto di aver dato alla luce un maschietto. Sono i particolari emersi dall'arresto dellache ha sequestrato unaall'interno della clinica "Sacro Cuore" a Cosenza. Rosa Vespa, 51enne di Cosenza, è statadopo le 22 di ieri sera assieme al marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi, dai poliziotti della Questura di Cosenza. Le indaginiI due sono stati portati in Questura, sentiti dal pm di turno Antonio Bruno Tridico e poi portati in carcere. Da quanto è emerso, quando gli agenti della Mobile sono arrivati nella loro abitazione a Castrolibero e hanno trovato l'appartamento tutto allestito con gli addobbi utilizzati per la nascita di un bambino. Anche la piccola (che era stata portata via con una tutina rosa) quando è statadai poliziotti indossava una tuta da maschietto.