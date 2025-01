Iltempo.it - Neonata rapita, "doppia personalità": la psichiatra traccia il profilo della donna

Leggi su Iltempo.it

È durato quattro ore l'incubopiccola Sofia, la bimba di appena un giorno di vita portata via ieri pomeriggio dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza e ritrovata dalla polizia a Castrolibero, all'interno dell'appartamento dei sequestratori Rosa Vespa (51enne di Cosenza) e Aqua Moses (43enne di origini senegalesi). Quando l'hanno trovata, laindossava abiti da maschietto ed era pronta per una festa. I due rapitori, sposati, per nove mesi hanno finto con amici e parenti di essere in dolce attesa, ma quella gravidanza in realtà non è mai iniziata. "Nei disturbi diil focus può essere messo su tanti aspetti. Un desiderio di maternità se viene proiettato sugli altri può trasformarsi e si possono creare dei pensieri ossessivi: 'Gli altri desiderano che io sia madre', 'Per essere una buona figlia devo essere madre', 'Per essere una buona moglie devo essere madre'.