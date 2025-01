Neonata rapita da una clinica a Cosenza, ritrovata da polizia

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 21 gen. (askanews) – Una bambina nata da un giorno è statadallaSacro Cuore dipresumibilmente intorno alle 18 e 30 e successivamentedalladopo il disperato appello dei familiari. La, Sofia Cavoto, secondo il Quotidiano del Sud è stataforse in contrada Rocchi, in ogni caso nell’area urbana della città calabrese, in un’auto con a bordo una coppia che era stata ripresa da telecamere di sorveglianza esterne. I testimoni avevano raccontato di una donna tarchiata e bassa, vestita di nero, con una mascherina, capelli con treccine bianche e nere. Si sarebbe finta infermiera, avrebbe prelevato la bambina con tutta la culletta con la scusa di una visita pediatrica. La donna sarebbe uscita senza problemi, fuori un uomo era in attesa.