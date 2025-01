Neonata rapita chi è la coppia che l’aveva presa Poi la scoperta | perché lo hanno fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un inquietante episodio ha sconvolto la città di Cosenza: unaè stata fermata con l’accusa di aver rapito unadi appena un giorno dalla clinica “Sacro Cuore”. I due, una donna di 51 anni, Rosa Vespa, e il marito, Aqua Moses, 43 anni, di origini senegalesi, avevano simulato una gravidanza per mesi, fingendo di aspettare un figlio maschio. La bimba è stata trovata nel mezzo di una festa di benvenuto, con tutto pronto per celebrare il presunto arrivo di un bambino di sesso maschile.La vicenda ha avuto inizio con un post pubblicato sui social dalla donna appena due settimane fa: “Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato, è nato Ansel”, aveva scritto Rosa Vespa, annunciando la nascita di un figlio mai esistito. Secondo le indagini, la donna aveva pianificato ogni dettaglio della messinscena: per nove mesi aveva finto una gravidanza, raccontando ai parenti di essere incinta di un maschietto.