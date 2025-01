Thesocialpost.it - Neonata rapita a Cosenza, Rosa e il marito si giustificano così: “Abbiamo perso un bambino due settimane fa”

«Finalmente, dopo un lungo periodo di attesa, è arrivato il nostro piccolo miracolo: è nato Ansel».scrivevaVespa, 51 anni, sui social duefa. La donna è stata arrestata martedì scorso dalla squadra mobile di, insieme alAqua Moses, con l’accusa di aver rapito unadi appena un giorno, sottraendola dalla clinica “Sacro Cuore”. La coppia aveva finto di essere in attesa di un maschio per nove mesi, tanto che la piccola è stata trovata nel bel mezzo di una festa di benvenuto, vestita di blu. Il loro desiderio di diventare genitori si era trasformato in un’ossessione, a causa della realtà di non riuscire ad avere figli. “unduefa”. Sarebbe questa la motivazione fornita daVespa e dalAqua Moses agli inquirenti durante l’interrogatorio in seguito al fermo per il rapimento di Sofia.