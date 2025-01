Bergamonews.it - Nelle casse del Comune mancano 8 milioni di euro: la Giunta aumenta le tariffe di nidi, mense e assistenza domiciliare

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Aumento delledi, servizi cimiteriali e anagrafe e catasto. A darne conto è ladeldi Bergamo che, dopo aver dato conto dell’aumento del costo della sosta, porta all’attenzione della cittadinanza anche una serie di altri interventi, che la stessa sindaca Elena Carnevali prima e il vice sindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi poi hanno definito “non certo piacevoli”, volti, in sostanza, a compensare la sofferenza economica e finanziaria derivante dalla già annunciata mancanza di risorse causa manovra di fine anno voluta dal Governo, con un lato trasferimenti che preoccupa e non poco, tanto da indurre l’amministrazione non solo ad illustrare i ritocchi da apportare ad ogni singola voce, ma anche da giustificarli snocciolando numeri che, messi insieme, fanno cifre importanti.