Nashville sparatoria al bar del liceo | due morti

in undi: studente apre il fuoco e si toglie la vitaPaura in una scuola superiore di, in Tennessee, dove unaè avvenuta nella caffetteria del. Secondo quanto riportato dalla CNN, almeno due studenti sono rimasti vittime degli spari dopo che un altro giovane ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto.Dopo aver sparato, l’aggressore, che secondo le prime informazioni era anch’egli uno studente, ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.Evacuazione e intervento della poliziaImmediatamente dopo i primi spari, è scattato il protocollo di emergenza e la scuola è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti della polizia locale, oltre ai paramedici del 118, che hanno soccorso i feriti.