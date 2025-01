Quifinanza.it - Nasce il Corridoio dell’idrogeno, via al ponte energetico tra Africa ed Europa

Via al progetto di oltre 3.300 chilometri per il trasporto di idrogeno rinnovabile dal Nordall’Italia, Austria e Germania, destinato a rifornire i mercati europei: è ilmeridionaleSouth H2, al centro della prima riunione pentaministeriale organizzata a Villa Madama dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.Come sarà il progettoPer circa il 70% del tratto previsto, ilsfrutterà l’infrastruttura esistente per il trasporto del gas, che verrà adattata per il trasporto di idrogeno verde dal Nordverso il centro. Il progetto è guidato da Snam (Italia), Tag e Gca (Austria) e Bayernets (Germania) e utilizzerà il collegamento già attivo tra Tunisia e Italia (Transmed).