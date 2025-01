Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Juventus: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vogliono difendere il primato in classifica cercando di elimiare dalla corsa al titolo i bianconeri che, però, devono pensare ad ottenere un posto in Champions League.vssi giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI partenopei sono reduci dalla sesta vittoria consecutiva battendo l’Atalanta sul proprio campo. La squadra di Conte domina la classifica con 50 punti dopo 21 giornate, dimostrando una continuità pazzesca. Il vantaggio sull’Inter, prima inseguitrice, è di tre punti, ma i nerazzurri devono ancora recuperare una partita.I bianconeri sono quinti in classifica con 37 punti e rimangono ancora imbattuti.