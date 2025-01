Ilnapolista.it - Napoli, si valuta Pongracic per sostituire Rafa Marin (CorSport)

Danilo non sarà un nuovo calciatore del, poiché il difensore della Juventus ha deciso di tornare in Brasile. Per lasciar partirein prestito al Villarreal, quindi, gli azzurri stanno sondandodella Fiorentina.Ilsondadella Fiorentina perCome riportato dal Corriere dello Sport:Se Danilo ha compiuto una scelta di vita optando a sorpresa per il ritorno in Brasile, nonostante domenica avesse praticamente definito con il, il ds ha aperto un altro capitolo: e ora, carezza l’idea. Il croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto diche scalpita per tornare in Liga, al Villarreal.