Lettera43.it - Napoli, arrestato un 30enne affiliato all’Isis che progettava attentati contro la comunità ebraica

Le forze dell’ordine hannounoriginario del Marocco aderentee intenzionato a colpire ladella città. Il provvedimento è stato eseguito al termine dell’attività d’indagine svolta dagli investigatori della Digos, coordinati dalla procura con il supporto della direzione centrale della Polizia di prevenzione. L’uomo, accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, è stato trasferito in carcere.L’uomo voleva procurarsi un coltello per compiere azioni terroristicheLe indagini iniziate durante l’estate 2024 hanno permesso di acquisire elementi in merito all’adesione dell’indagato al gruppo terroristico nonché alla sua attività di apologia e diffusione, con mezzi telematici, di materiale multimediale ascrivibile al contesto, anche di addestramento, dell’organizzazione terroristica.