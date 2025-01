Musica e cultura, apre a Napoli la 'MU', Casa Museo Murolo

Leggi su Ildenaro.it

Uno ‘scrigno’ da aprire ai napoletani e ai turisti nel segno della canzone napoletana e di un suo grande interprete, un patrimoniole, materiale e immateriale di inestimabile valore. Nasce così a, la, che sarà inaugurata entro il 25 febbraio, per restituire alla città un pezzo fondamentale della sua storiale ele. Uno scrigno, appunto, come è stato definito oggi nella presentazione dell’iniziativa da Mario Coppeto, presidente della Fondazione Roberto, svoltasi nelladell’artista in Via Cimarosa, 25 nel quartiere Vomero. “E che vuole essere anche un volano capace di generare valore per il territorio” ha evidenziato Coppeto. “Un dovere fare la” come ha evidenziato Renzo Arbore in collegamento telefonico. Ladella famiglia degli artisti napoletani (padre e figlio, Ernesto e Roberto) sarà un luogo fruibile attraverso visite guidate, attività di formazione, studio e consultazione e dove, ha spiegato Coppeto (fratello di Nando che fu produttore dell’artista), si organizzeranno anche micro-concerti e un laboratorio di liuteria.