Montevarchi ufficializzato oggi il trasferimento di due nuovi agenti al Commissariato di Polizia

Arezzo, 22 gennaio 2025 – E’ statoildi duealdidiche prenderanno servizio già da lunedì 27 gennaio. Il Sindaco diSilvia Chiassai Martini è intervenuta in merito: “Un’ottima notizia per la città e il nostro territorio – Ringrazio particolarmente il Questore di Arezzo, la Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo per l’attenzione dimostrata alla vicenda, in quanto l’assegnazione del personale ai Commissariati distaccati è una sua prerogativa, e l’On. Tiziana Nisini per l’impegno profuso in questi mesi, che hanno permesso un primo ed importante segnale nei confronti della criticità del Valdarno, dopo decenni di depotenziamento deldidiUn gioco di squadra che ha portato a un primo risultato, comprendendo la complessità di un territorio, oltre 100.