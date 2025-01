Lortica.it - Monitoraggio PFAS ad Arezzo: risultati contraddittori, Nuove Acque conferma assenza di sostanze contaminanti

Leggi su Lortica.it

esprime preoccupazione per i dati diffusi da Greenpeace, che segnalano la presenza dinelledia concentrazioni superiori ai limiti normativi previsti per il prossimo anno. Secondo l’organizzazione, un campione prelevato da un fontanello della città ha mostrato valori superiori ai futuri standard.In risposta a queste informazioni,ha tempestivamente informato ASL e Comune di, chiarendo che nelle numerose operazioni dieffettuate negli ultimi anni non era mai stata riscontrata la presenza di queste. Pertanto, i dati forniti da Greenpeace risultano anomali.Nonostante ciò, in linea con il principio di massima trasparenza e tutela,ha avviato una campagna distraordinario. Sono stati prelevati campioni in diversi punti della rete idrica, incluso quello oggetto del prelievo da parte di Greenpeace.