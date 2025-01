Panorama.it - Money Muling: la nuova truffa online che ha già colpito migliaia di persone

Si chiama(tradotto in italiano mulo di denaro), ed è solo l’ultima delle truffeche girano attraverso i vari canali di comunicazione. Da Whatsapp a Telegram, passando per e-mail, social network e persino i cari vecchi SMS. Nessuno di questi metodi di invio e ricezione di messaggi è esente da rischio. Ecco perché bisogna fare molta attenzione, per evitare di cadere nella trappola. Questa metodologia diè stata scoperta grazie a un’indagine condotta dall’Europol, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto dei crimini nel territorio UE, la quale ha emesso un vero e proprio protocollo volto a riconoscere i segnali sospetti, in modo da evitare di essereti. Tra i campanelli d’allarme che dovrebbero indurre il malcapitato di turno a dubitare della bontà del messaggio ricevuto, che molto spesso inizia con un semplice e amichevole “Salve, posso parlare un attimo?”, vi sono la promessa di poter fare ottimi guadagni con il minimo sforzo, l’esistenza di palesi errori grammaticali nel testo del messaggio e la proposta di offerte di lavoro da parte di aziende estere.