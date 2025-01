Tg24.sky.it - Molise, incendio su una piattaforma petrolifera al largo di Termoli. Evacuati gli operai

Sono state domate le fiamme dell’divampato nel pomeriggio sulla"Campo Rospo Mare", aldella costa molisana. Subitotutti glial lavoro sulla struttura. Sul posto sono giunte la motovedetta CP878, della Guardia Costiera di, con personale dei Vigili del Fuoco imbarcato per supportare le operazioni di spegnimento dell', e la motovedetta CP538, proveniente dalla Guardia Costiera di Vasto. In volo nell'area d'operazione anche l'aereo Manta 10-03 e l'elicottero 11-11 della Guardia Costiera impegnati in attività di monitoraggio ambientale.