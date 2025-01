Mistermovie.it - Mister Movie | Serie TV Harry Potter: Alfred Enoch Pronto a Diventare Professore nel Reboot

Il mondo dia tornare sul piccolo schermo con untelevisivo targato HBO, previsto per il 2026. Ogni stagione si concentrerà su uno dei sette romanzi di J.K. Rowling, e la notizia ha già acceso le discussioni tra i fan e gli attori originali della saga cinematografica. Tra questi,, interprete di Dean Thomas nei film, si è detto entusiasta all’idea di tornare nel magico mondo di Hogwarts, ma questa volta comee l’idea di un nuovo ruoloIn un’intervista esclusiva con ScreenRant durante la promozione dellaThe Couple Next Door,ha accennato al suo interesse per un ruolo da insegnante a Hogwarts. Con ironia e umiltà,ha commentato:“Mi piacerebbe. È un lavoro che dura solo una stagione, vero?”L’attore, che nei film ha interpretato uno studente della casa di Grifondoro, ha espresso un particolare interesse per il ruolo didi Difesa contro le Arti Oscure, una posizione notoriamente instabile e carica di sfide.