Mister Movie | Rinnovata High Potential per una Seconda Stagione

La serie di successotorna ufficialmente con una, come annunciato da ABC poco prima del finale della prima, attesissimo dai fan. Protagonista dello show è Kaitlin Olson, celebre per il suo ruolo in Always Sunny in Philadelphia, che qui interpreta Morgan, una madre geniale e non convenzionale alle prese con il lavoro di consulenza per la Divisione Crimini Gravi della LAPD. Con il suo incredibile quoziente intellettivo, Morgan non solo risolve casi complessi, ma cerca anche di svelare ilo della scomparsa del marito.Un Rinnovo Meritato per un Successo CrescenteSecondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,è stato rinnovato grazie ai suoi ottimi risultati. Dopo il cambio di orario di trasmissione dalle 22:00 alle 21:00, la serie ha registrato una media impressionante di 5,74 milioni di spettatori a episodio, consolidandosi come uno degli show più seguiti di ABC.