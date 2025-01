Mistermovie.it - Mister Movie | Le Previsioni per i Vincitori ai Premi Oscar 2025: I Favoriti per la 97° Edizione

L’attesa per la 97°degliè in pieno fermento, con le quote dei bookmaker che già offrono uno sguardo sui possibili. L’annuncio delle candidature ufficiali, fissato per il 23 gennaio, si avvicina, alimentando discussioni su chi si contenderà le statuette più ambite. Tra i film più quotati per la vittoria emerge The Brutalist, un’opera che ha già conquistato numerosi riconoscimenti, inclusi il Leone d’Argento a Venezia e tre Golden Globe. Con il suo tema drammatico e la performance di Adrien Brody, il film si prepara a giocare un ruolo centrale nella prossimadegli Academy Awards.Iper il Miglior Film e Miglior RegiaLevedono The Brutalist come uno deiprincipali per il titolo di Miglior Film, con una quota di 1.75. Il film, che racconta la vita di un architetto ebreo, ha conquistato la critica per la sua regia e interpretazione, alimentando aspettative elevate.