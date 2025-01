Mistermovie.it - Mister Movie | La quarta stagione di The Lincoln Lawyer vede il ritorno di Neve Campbell, svelato l’adattamento del libro

Netflix ha confermato il rinnovo della serie drammatica legale The Lincoln Lawyer per una quarta stagione, un successo che continua a conquistare il pubblico.

Il protagonista Manuel Garcia-Rulfo tornerà a interpretare Mickey Haller, l'avvocato idealista che gestisce il suo studio legale dal sedile posteriore di una Lincoln Town Car. Oltre a Garcia-Rulfo, un altro volto molto amato dalla serie, Neve Campbell, riprenderà il ruolo di Maggie McPherson, un personaggio che aveva fatto solo brevi apparizioni nella stagione precedente. La Campbell sarà presente in tutti i dieci episodi della nuova stagione, portando una ventata di freschezza alla trama.

La stagione 4 della serie si baserà sul sesto libro della serie di romanzi di Michael Connelly, intitolato The Law of Innocence, pubblicato nel 2020.