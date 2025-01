Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, la verità sulla relazione tra Lorenzo Spolverato e Saro il ‘Guro Della Moda’

Leggi su Mistermovie.it

La vicenda che coinvolge, un presunto “gurumoda” e Jenny Urtis alcontinua a far discutere. Tra dichiarazioni, smentite e chatiose, la storia si infittisce di nuovi dettagli.: Il “GuruModa”,e Jenny Urtis, tra Rivelazioni, Smentite e Dubbiclass="wp-block-heading">Dopo cheMattia Taranto per tutti finora il “GuruModa” ha incontrato, ovvero il concorrente delpiù chiacchierato del momento, e l’aver rivelato una presunta situazione sentimentale tra i due, il web non ha fatto altro che chiacchierare: la domanda quindi è stata per tutti, ma sono stati insieme o hanno avuto unastesso ha smentito pubblicamente in diretta durante la puntata, ma qual è davvero la?Le Parole di Jenny Urtis: tra Ambizioni e Criticheclass="wp-block-heading">In un’intervista rilasciata a Mow Mag, Jenny Urtis ha commentato le voci che circolano sue il suo presunto legame con il “gurumoda”.