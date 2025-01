Tpi.it - Milioni di utenti seguono?le pagine e i profili Facebook e Instagram?di Donald Trump?a loro insaputa: ecco perché

Leggi su Tpi.it

disi sono ritrovati a seguire come follower lee ie Instagram del presidente degli Stati UnitiTrump e del suo vice JD Vance a. Ma c’è una spiegazione semplice e tutt’altro che legata al progressivo avvicinamento di Meta e del suo patron Mark Zuckerberg alla nuova amministrazione repubblicana.Dopo il giuramento del magnate newyorkese come 47esimo presidente degli Stati Uniti, lee ie Instagram diTrump e del suo vice JD Vance hanno aumentato in poche ore ifollower condi nuovi, anche tra chi non aveva mai messo un like né seguito iaccount.Così moltisui social sono rimasti sorpresi nel ritrovarsi a seguire automaticamente ie ledel presidente Usa e del suo vice.