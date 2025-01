Serieanews.com - Milan, Ibrahimovic scatenato: domani arriva Walker, poi altro colpo da novanta

Leggi su Serieanews.com

: Kyleed è pronto unsuper, poida– SerieanewsIlsta attraversando una fase delicata in campionato. Con soli 31 punti in classifica, i rossoneri sono attualmente ottavi, a distanza di sicurezza dalla zona Champions e con la sensazione che qualcosa debba cambiare. La sconfitta contro la Juventus ha accentuato le difficoltà di una squadra che, pur giocando un buon calcio, fatica a concretizzare i risultati.Sergio Conceicao è chiamato a rilanciare un gruppo che, a tratti, sembra promettere molto, ma non riesce a trovare la giusta continuità. Quello che più preoccupa i tifosi è l’incapacità di mantenere la solidità in difesa e di essere incisivi in attacco.