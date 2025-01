Pronosticipremium.com - Milan-Girona Streaming Gratis: dove vedere la Champions League in Diretta LIVE

Un martedì dimolto buono per le italiane, con due vittorie ed un pareggio conquistati, ed ora tocca alleesi non essere da meno in questo mercoledì 22 gennaio. Alle 21:00, oltre all’Inter sul campo dello Sparta Praga, scende in campo a San Siro il, in cerca di una vittoria contro ilche sarebbe fondamentale nell’economia della Phase, giunta alla penultima giornata. Pronostico in favore dei rossoneri, ma le sfide europee nascondono sempre insidie.Di certo non un buon momento per la squadra di Conceicao, che ha sottolineato come, all’interno di squadra e club, veda troppa confusione e poca unione d’intenti. Dopo l’inaspettata gioia della vittoria in Supercoppa, il campionato ha regalato l’opaco pareggio col Cagliari, il successo nel recupero col Como e la brutta sconfitta sul campo della Juventus.