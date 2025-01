Rompipallone.it - Mercato Milan, colpo da novanta: “Ha detto sì”, Ibra chiude

Ilsembra avanzare deciso sul, scelto l’attaccante e possibile tentativo già a gennaio.Il 2025 è iniziato con il botto per il, con il primo trofeo da allenatore rossonero per Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha portato i suoi ragazzi a conquistare la Supercoppa Italiana, battendo Juventus prima e Inter poi. In campionato invece il percorso è stato più altalenante: il pareggio casalingo con il Cagliari, la vittoria in rimonta con il Como e la sconfitta subita per mano della Juve. Infine la Champions, con la partita di questa sera contro il Girona e l’ultima giornata in casa della Dinamo Zagabria. Ampie possibilità dunque per il Diavolo (con due vittorie) di arrivare tra le prime otto della classe a passare direttamente al turno successivo.: si tenta Gimenez già a gennaioNel frattempo la società lavora sulper regalare a Conceicao una rosa quanto più competitiva per i mesi a venire.