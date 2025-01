Sport.quotidiano.net - Mercato granata in fermento. Gagliardi passa al Novara

Ancora movimenti diin casa Pontedera. Mentre si attende l’arrivo dell’esterno Mattia Gaddini, classe 2002, proveniente dall’Arezzo per rimpiazzare la cessione di Simone Ianesi al Milan Futuro, c’è da registrare la partenza del difensore Lorenzo, classe 2004,to al(girone A). Arrivato a Pontedera nell’estate del 2023 in prestito dal Genoa, com’era tuttora,in questa stagione ha collezionato 5 presenze da titolare e 9 da subentrato, tutto nel girone di andata. Nelle tre gare del girone di ritorno invece non è mai stato utilizzato, mentre nella precedente stagione era partito da titolare soltanto nell’ultima giornata di campionato, a Carrara. Fino ad oggi, dunque, il direttore sportivo Moreno Zocchi ha ceduto Ambrosini (Albinoleffe), Ianesi (Milan Futuro) e), operazioni in uscita alle quali va aggiunta quella di Ragatzu, svincolato, ed ha ingaggiato Vitali (dal Picerno), Scaccabarozzi (dalla Turris), Migliardi (dal) e Moretti (dalla Triestina), lista alla quale dovrebbe a breve aggiungersi Gaddini.