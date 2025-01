Iodonna.it - Meno politica, più emozioni e introspezione: il Festival cambia tono rispetto al recente passato

Leggi su Iodonna.it

Febbraio è alle porte e questo significa solo una cosa: il countdown per Sanremo 2025 è iniziato. Quest’anno, la kermesse sembra volgere lo sguardo verso l’interiorità, privilegiando un’atmosfera intima e riflessiva. I primi ascolti delle canzoni rivelano unche mette al centro l’“io” e le sue molteplici sfaccettature, offrendo uno spaccato interessante sulla società contemporanea attraverso le storie che le canzoni raccontano. La melodia si conferma protagonista indiscussa, con una predominanza di ballad e un approccio più morbido anche da parte degli artisti provenienti dal mondo rap.Come anticipato dal conduttore Carlo Conti, il rock sembra aver lasciato spazio a sonorità più delicate, in unche si concentra su micro-mondi personali. Tuttavia, è proprio in questa apparente assenza di grandi temi collettivi che si cela una chiave di lettura significativa: le canzoni, soprattutto quelle degli artisti più giovani, rifletun disagio contemporaneo, un «male di vivere» che si esprime attraverso il racconto del personale, a dimostrazione che, ancora una volta, «il personale è politico».