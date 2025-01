Quotidiano.net - Melania e quel cappello da Maga. Il saluto romano di Musk crea il caos

Meme, satira, polemiche e iniziative di pessimo gusto. Dopo il presidente Trump, tutta l’attenzione dell’opinione pubblica è stata per la consortee per Elon, il multimiliardario con incarichi governativi, che non perde occasione per finire sulle pagine dei giornali a causa del suo comportamento originale ai limiti del controverso. La First Lady ha stupito tutti con il suo look, firmato da due stilisti rigorosamente americani. Il cappotto a doppio petto in lana blu, da cui spunta un colletto in avorio è firmato da Adam Lippes, allievo dell’iconico Oscar de la Renta. Lo stilista in passato ha vestito anche Michelle Obama, Jill Biden e Kamala Harris. Ma il pezzo forte è stato il. A realizzarlo è stato Eric Javits, che per la sua confezione ha seguito scrupolosamente le indicazioni di Herve Pierre, lo stylist che dal 2017 aiutaTrump a scegliere i suoi outfit.