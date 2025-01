Justcalcio.com - Mbangula conquista la Juventus: dalla Terza Divisione italiana a brillare nella ‘Vecchia Signora’

2025-01-22 19:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Nessuno si aspettava il 2024-25 Samuel(Bruxelles, 2004). Se a giugno si chiudeva la scorsa stagione sui campi di Serie C () con la Next Gen della, ora brilla con i ‘grandi’. Lui è il titolare, ha rinnovato fino al 2028 e aggiunge tre gol e quattro assist con lain questa stagione.“Oggi Samuel ha provato qualcosa in più, voglio vedere gli altri cinque”, ha detto Motta dopo lo 0-0 di Bruges. Lo ha reso un esempio per il resto degli attaccanti della. È il “suo” ragazzo e sta rispondendo.si è allenato nelle giovanili del Bruges e dell’Anderlecht (è già stato convocatoNazionale belga anche se non ha esordito) ma Nel 2020, la Juve lo ha ingaggiato per la sua preda.