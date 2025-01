Maxi donazione da 15 milioni all’ultra destra tedesca di Afd dopo l’endorsment di Musk La diga si è rotta

Ilfattoquotidiano.it - Maxi donazione da 1,5 milioni all’ultra destra tedesca di Afd dopo l’endorsment di Musk. “La diga si è rotta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’appoggio di Elondi Alternative for Deutschland non è solo questione di immagine. Lo sdoganamento del movimento, che qualche volta strizza l’occhio al neonazismo, si sta traducendo anche in un incremento delle donazioni dei sostenitori. Secondo quanto riporta la rivistaDer Spiegel, Afd ha ricevuto un contributo di 1,5di euro dall’imprenditore Winfred Stoecker. Si tratta di unarecord nella storia del partito guidato da Alice Weidel.Interessante quanto dice Casrten Huetter, tesoriere di Afd alla Bild: “Lasi è, questa è la maggioredella storia del partito”, ha commentato . L’imprenditore donatore è originariamente un medico, racconta il tabloid, che ne definisce l’attività imprenditoriale “controversa”. Secondo il giornale durante la pandemia avrebbe prodotto anche un vaccino anti-covid.