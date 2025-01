Ilfattoquotidiano.it - Marco Masini: “Fedez mi ha chiamato per Bella Stronza a Sanremo 2025. Non ho ancora deciso. Devo prima ascoltare come la vuole cantare. Poi valuterò”

A quanto pareal Festival dici sarà. Almeno questo è quello che emerge da tanti piccoli dettagli, raccolti dai fan più affezionati. Ma è anche la conferma dell’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia che ha rivelato che il cantautore sarà al fianco diper la serata delle cover di venerdì 14 febbraio. La canzone scelta sarebbe “”, hit del 1995 e contenuta nel disco “Il cielo della Vergine”.E proprio durante un incontro con i fan per il firmacopie del disco “10 Amori” il cantautore ha confermato tutto. A domanda diretta, durante l’incontro avvenuto il 19 gennaio scorso a Piacenza,ha affermato che non avevadi accettare la collaborazione per “”.di prendere una decisione doveva sentiresarebbe stata proposta la canzone.