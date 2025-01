Marco Baldini e l’intercettazione che gli ha fatto rompere con Fiorello | Guadagnavo un milione ora ho 29 euro sul conto

Leggi su Open.online

sta vivendo «tanto per cambiare, un periodaccio». Conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano, è noto per il suo sodalizio con. Ma anche per la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. È stato vittima di usurai legati alla Banda della Magliana e al clan dei Casamonica. Poi ha detto che la ludopatia era tutta un’invenzione per coprire investimenti sbagliati. Oggi, sostiene in un’intervista al Corriere della Sera, ha 29sulcorrente in banca. Nel periodo d’oro «arrivavo a quasi undiall’anno, stavo sugli 800 mila. Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino», confessa a Renato Franco.Il passatoIl suo passato, dice, lo insegue: «Mi guardano — aggiungo, giustamente — con sospetto. Con il passato che ho avuto e con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due, ma venti volte a darmi una mano.